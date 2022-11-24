Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил необходимость создания новой системы международных платежей
Интернет
Путин призвал ГД в кратчайшие сроки принять закон о доступе к обезличенным данным
Мир
Глава МИД Венгрии сообщил, что министры ЕС не достигли согласия по ценам на газ
Общество
В «Роскачестве» заверили в отсутствии дефицита игристых вин перед Новым годом
Экономика
Первый самолет МС-21 получил ливрею авиакомпании «Россия»
Мир
Республика Сербская намерена не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Энергоснабжение в Нижегородской области после непогоды восстановят до конца дня
Общество
Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в 2023 году
Мир
В Одессе не удалось запустить большинство котельных
Мир
В Киеве восстановили водоснабжение
Интернет
Путин поручил обеспечить внедрение искусственного интеллекта во все сферы
Недвижимость
В России выросло число инвестировавших во вторичное жилье

Легковушка насмерть сбила мужчину на дороге под Брянском

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину-пешехода. Об этом сообщает УГИБДД России по Брянской области.

Авария произошла вечером 23 ноября на 19-м км автодороги Брянск — Дятьково — граница Калужской области. По предварительным данным, 32-летний водитель Renault Logan допустил наезд на 45-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет NASHBRYANSK.RU. Инспекторы отмечают, что на мужчине была темная одежда без световозвращающих элементов.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

8 ноября в Свердловской области водитель иномарки наехал на женщину, которая сидела на дороге. Пешеход погибла.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022