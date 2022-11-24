Легковушка насмерть сбила мужчину на дороге под Брянском

В Брянском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину-пешехода. Об этом сообщает УГИБДД России по Брянской области.

Авария произошла вечером 23 ноября на 19-м км автодороги Брянск — Дятьково — граница Калужской области. По предварительным данным, 32-летний водитель Renault Logan допустил наезд на 45-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет NASHBRYANSK.RU. Инспекторы отмечают, что на мужчине была темная одежда без световозвращающих элементов.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

8 ноября в Свердловской области водитель иномарки наехал на женщину, которая сидела на дороге. Пешеход погибла.