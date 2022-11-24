Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД России предостерегли Турцию от наземной операции в Сирии
Авто
В России официально представили бренд электромобилей Voyah
Мир
Вучич призвал Европарламент перестать заниматься резолюциями против России
Мир
Минобороны подтвердило нанесение массированного удара по объектам Украины
Мир
Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения
Мир
В МИД РФ указали на противостояние России и НАТО на Украине
Мир
Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО
Мир
В ЕК заявили об активной работе над девятым пакетом санкций против РФ
Спорт
Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после победы над Германией
Спорт
Овечкин забил 790-й гол в НХЛ в матче против «Филадельфии»
Мир
Венгрия передаст Украине свою долю в €187 млн из общеевропейского кредита
Мир
Обозреватель TAC призвал США отказаться от безоговорочной поддержки Киева

Экс-мэру Шимановска грозит 7 лет тюрьмы за превышение полномочий

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра города Шимановска. Павла Березовского обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

ИА PriamurMedia со ссылкой на надзорное ведомство сообщает, что в 2020 году Березовский требовал от главы коммерческой организации отказаться от участия в аукционе на заключение контракта на ремонт муниципального жилья в пользу другой организации, аффилированной с градоначальником. В итоге контракт заключили с обществом с ограниченной ответственностью, что привело к нарушению прав других участников аукциона.

Также, как выяснили следователи, с апреля 2016 года по май 2022 года Березовский, несмотря на антикоррупционные запреты, лично или через доверенных лиц участвовал в управлении тремя компаниями, работавшими в Шимановске. Он предоставлял компаниям преимущества и покровительствовал им.

Агентство уточняет, что за преступления, квалифицированные по подобным статьям, предусмотрено до семи лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Амурская служба новостей добавляет, что Березовский заявил о своей отставке в мае 2022 года, а через полтора месяца стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Бывший градоначальник также обвиняется в растрате в особо крупном размере и неправомерных действиях при банкротстве. Следствие установило, что Березовский в течение восьми лет руководил машиностроительным заводом «Кранспецбурмаш».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022