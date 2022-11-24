Экс-мэру Шимановска грозит 7 лет тюрьмы за превышение полномочий

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра города Шимановска. Павла Березовского обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

ИА PriamurMedia со ссылкой на надзорное ведомство сообщает, что в 2020 году Березовский требовал от главы коммерческой организации отказаться от участия в аукционе на заключение контракта на ремонт муниципального жилья в пользу другой организации, аффилированной с градоначальником. В итоге контракт заключили с обществом с ограниченной ответственностью, что привело к нарушению прав других участников аукциона.

Также, как выяснили следователи, с апреля 2016 года по май 2022 года Березовский, несмотря на антикоррупционные запреты, лично или через доверенных лиц участвовал в управлении тремя компаниями, работавшими в Шимановске. Он предоставлял компаниям преимущества и покровительствовал им.

Агентство уточняет, что за преступления, квалифицированные по подобным статьям, предусмотрено до семи лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Амурская служба новостей добавляет, что Березовский заявил о своей отставке в мае 2022 года, а через полтора месяца стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Бывший градоначальник также обвиняется в растрате в особо крупном размере и неправомерных действиях при банкротстве. Следствие установило, что Березовский в течение восьми лет руководил машиностроительным заводом «Кранспецбурмаш».