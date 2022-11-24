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На Конгрессе молодых ученых будет представлен проект первой научной детской площадки

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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В десятилетие науки и технологий во всех регионах России будут строиться детские площадки. На них ребятам в игровой форме расскажут о достижениях отечественной науки и работе ученых. Проект первой научной детской площадки будет представлен на Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 1 по 3 декабря 2022 года на федеральной территории «Сириус».

Проект первой научной детской площадки будет представлен на Конгрессе молодых ученых компанией «Лебер». Концепция заключается в том, чтобы создать такой научный музей под открытым небом, где через игру показывать детям, например, что такое электричество, почему дует ветер, как смешиваются жидкости, работает аэродинамика, из чего формируется звук.

«В 2020 году компания «Лебер» имела возможность сконцентрироваться на разработках новых изделий за счет отмены некоторых программ благоустройства. Тогда же нами была разработана концепция «Детская площадка как музей под открытым небом». В основу лег опыт посещения научных музеев по всему миру, мой и коллег, — рассказывает председатель совета директоров компании «Лебер» Артем Романович Сорокин. — Мы анализировали экспонаты и приемы и адаптировали их к уличной среде, где это возможно. Для работы над научными площадками «Лебер» были привлечены архитекторы из различных стран, отобранные на конкурсной основе. На основании идей и набросков были разработаны десятки концепций, над реализацией которых мы работаем с 2020 года. На выставке мы представляем одну из площадок, где интегрированы опыты с электричеством, музыкальные интерактивные экспонаты, наглядно показаны световые эффекты и причины природных явлений. Впереди еще большая работа по расширению линейки научных площадок, которая является инновационной для российского рынка».

Проект действительно является инновационным. В регионах России дети смогут узнавать о развитии российской науки и особенностях профессии ученого с самого разного возраста. Такие возможности появятся благодаря проектам десятилетия науки и технологий. В частности, в России будут построены детские площадки, рассказывающие о карьере ученого и разработках в самых разных сферах — от физики и химии до экологии и космоса.

«Научные детские площадки могут кардинально изменить отношение к детским площадкам и инфраструктуру развивающего досуга города в целом, — комментирует куратор инициативы «Научные детские площадки» Дарья Викторовна Бессуднова. — Глобальная задача состоит в том, что распространить в масштабах всей страны опыт проектирования площадок, на которых ребенок не только развивается физически, но и познает базовые научные принципы, сделать так, чтобы методики и разработки были доступны в каждом субъекте РФ. Совместно с лидерами рынка и при поддержке научного сообщества мы работаем над реализацией этой задачи. Мир стремительно меняется, и вместе с тем должен меняться подход к развитию новых поколений».

Как будут выглядеть научные детские площадки, будет определено по итогам проведения ряда конкурсов, в том числе конкурса «Нарисуй науку», который направлен на разработку концепций при участии детей и ученых, и конкурса «Развитие — СОПР», который поддержит компании — представители малого бизнеса, желающие создать концепции и установить научные детские площадки.

«Площадки должны в игровой форме стимулировать интерес детей к научным дисциплинам, к основам высокотехнологичной промышленности, сельскому хозяйству, здравоохранению, вопросам улучшения экологической ситуации и др. Для этого дошколятам и маленьким школьникам не надо ехать в областные и даже районные центры, где уже появились объекты аналогичной направленности — научные музеи, кванториумы, ЦМИТы. НДП должны стать элементами каждодневной комфортной среды обитания придомовых территорий», — отметил российский ученый, советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Михайлович Бортник.

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