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Производители представят в Москве импортозамещающие технологии в реставрации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столичном центре современного искусства «Винзавод» в четверг, 24 ноября, открылась выставка «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия».

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, российские производители представят на выставке свыше 100 импортозамещающих решений, включая новые материалы и технологии. Среди таких разработок — стойкая краска для фасадов и интерьеров, долговечная штукатурка, новые стеклоблоки. Некоторые решения уже успешно применялись в Москве, например при восстановлении исторических павильонов ВДНХ.

Организаторами выставки выступают Российская ассоциация реставраторов и правительство Москвы. Общая площадь экспозиции составляет 2,5 тыс. кв. м. Она разделена на несколько секций — для мастер-классов, лекций, деловых сессий. Всего за три дня запланировано более 100 мероприятий, для участия в которых нужно предварительно зарегистрироваться.

«Эксперты будут рассказывать о современных методиках сохранения памятников архитектуры и музейных экспонатов. В рамках события запланированы выступления 140 спикеров из России и дружественных стран — это признанные мастера реставрации, историки, представители бизнеса, органов власти», — отметила Сергунина.

В рамках круглых столов и деловых сессий участники также обсудят применение цифровых технологий в реставрации (в частности, 3D-моделирование), волонтерство в этой отрасли, подготовку молодых специалистов. Один из семинаров проведут для предпринимателей — его посвятят возможностям открытия производства материалов в Москве с учетом городских программ поддержки бизнеса.

На мастер-классах посетители смогут под контролем профессиональных реставраторов попробовать свои силы в работе с изделиями из кожи, дерева, металла. К примеру, на одно из занятий можно принести свою картину и вместе со специалистами исследовать краску и раму, удалить загрязнения.

Еще в рамках выставки пройдет соревнование молодых реставраторов, которые будут состязаться в мастерстве восстановления элементов декора зданий и масляной живописи — они будут работать с копиями картины Винсента Ван Гога «Ирисы», а также карнизами и наличниками. В конкурсе примут участие 35 студентов профильных образовательных учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла и Набережных Челнов. Победителей пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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