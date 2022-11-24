Скорая помощь попала в ДТП с участием шести машин в Москве

Машина скорой помощи 24 ноября попала в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. В распоряжении «Известий» появились кадры происшествия.

По данным «Известий», столкнулись по меньшей мере шесть автомобилей, включая «скорую».

На момент происшествия в машине не было пациента. Пострадал медицинский работник.

Вечером 23 ноября 15 автомобилей столкнулись на Новогиреевской эстакаде в Москве из-за обледенения дороги. По данным «Известий», пострадавших в происшествии не было.