Скорая помощь попала в ДТП с участием шести машин в Москве
Машина скорой помощи 24 ноября попала в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. В распоряжении «Известий» появились кадры происшествия.
По данным «Известий», столкнулись по меньшей мере шесть автомобилей, включая «скорую».
На момент происшествия в машине не было пациента. Пострадал медицинский работник.
Вечером 23 ноября 15 автомобилей столкнулись на Новогиреевской эстакаде в Москве из-за обледенения дороги. По данным «Известий», пострадавших в происшествии не было.