В донецком театре рассказали о репетициях под обстрелами

Донецкий музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна сыграл финальный спектакль «Юнона и Авось» в рамках программы «Большие гастроли» на сцене столичного Театра наций. Артисты побывали в семи городах России и дали 11 представлений. Об этом «Известиям» сообщила худрук-гендиректор Наталья Волкова.

«Такой гастрольный тур для нас как глоток свежего воздуха. Мы очень благодарны сотрудникам «Росконцерта» за великолепную организацию. Всё было сделано на высшем уровне с очень большой заботой об актере. У нас в театре актер главенствует. Тот, вокруг кого всё должно крутиться. Здесь актеры тоже себя почувствовали обласканными», — отметила она

Наталья Волкова рассказала, что на гастроли выехали 94 человека и вывезли 120 костюмов, около 2 т декораций. Часть труппы осталась работать в Донецке.

«Тяжело было готовиться. Но мы очень аккуратно отрепетировали, с большим самообладанием, притом что шли обстрелы, кто-то в подвале сидел, кто-то не мог выйти. Когда выезжали в тур, не смогли из-за обстрела выехать вовремя», — пояснила она.

На родной сцене артисты пока не играют. Но театр невозможно сохранить без зрителя, поэтому артисты ездят по госпиталям, военным частям — дают концерты. Был также большой гастрольный тур по югу республики, по освобожденным территориям.

«Восемь лет театр не мог туда выехать и наконец-то встретился со своим зрителем», — подытожила Наталья Волкова.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы репетировали с большим самообладанием, притом что шли обстрелы»