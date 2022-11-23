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«Роснефть» сэкономила 5,6 млрд рублей благодаря программе энергосбережения

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В рамках программы энергосбережения «Роснефть» смогла сэкономить свыше 5,6 млрд рублей, или 372 тыс. тонн условного топлива.

Как рассказали в пресс-службе компании, «данный объем эквивалентен добыче 460 тыс. тонн нефти и сравним с годовым потреблением электроэнергии города с населением около 300 тыс. человек».

По данным «Роснефти», в прошлом году общее энергопотребление компании составило около 569 млн гигаджоулей. Ее предприятия провели более 55 тыс. мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

По результатам 2021 года «Роснефть» составила рейтинг своих дочерних компаний, которые наиболее успешно внедрили решения по повышению энергетической эффективности и энергосбережения. Среди нефтегазодобывающих предприятий первые места заняли «РН-Ванкор», «Самаранефтегаз» и «РН-Пурнефтегаз», а среди нефтеперерабатывающих компаний лидерами стали «Новокуйбышевский НПЗ», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и «Новокуйбышевский завод масел и присадок».

«Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030», — подчеркнули в компании. Данный документ был утвержден советом директоров «Роснефти» в конце 2021 года. Стратегия предусматривает снижение углеродного следа при дальнейшем увеличении операционной и финансовой эффективности деятельности компании.

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