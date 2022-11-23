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Путин продлил действие указа о спецмерах в сфере валютного регулирования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года срок действия своего мартовского указа о спецмерах в сфере валютного регулирования. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«<...> заменив в абзаце первом пункта 2 слова «до 31 декабря 2022 года» словами «до 31 декабря 2023 года включительно», — сказано в документе.

Таким образом до этой даты без разрешения Банка России (ЦБ) нельзя будет осуществлять сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях.

Ранее, 18 марта, глава государства подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Согласно документу, российским юридическим и физическим лицам было запрещено до конца года оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а ЦБ был наделен полномочиями определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физлицам.

Срок действия указа был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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