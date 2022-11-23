Купола установили на храм памяти Николая II под Псковом

В городе Дно в Псковской области на строящийся храм Царственных Страстотерпцев установили купола. В четверг, 24 ноября, планируется провести освящение крестов. Об этом Псковской ленте новостей рассказала замглавы Дновского района Марина Карпова.

Новый храм строят в память императора Николая II и его семьи. Возведение началось в 2017 году. Инициировали строительство местные жители.

Изначально планировалось построить маленькую деревянную часовню, однако по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла это будет большой каменный храм.