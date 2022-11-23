Второй в России билетомат установили в Театре кукол в Барнауле

В алтайском театре кукол «Сказка» в Барнауле установили терминал по выдаче билетов на спектакли. Такие билетоматы в России пока можно найти только в Пскове, рассказали altapress.ru в театре.

У терминала есть сенсорный экран, оплачивать билет предлагается по безналичному расчету. Зрителю необходимо нажать на понравившийся спектакль, выбрать место и оплатить по карте.

Автомат выдаст два кассовых чека и сам билет. Особенно это устройство полезно в выходные дни, когда перед спектаклем в кассе собирается большая очередь, рассказали в театре.

Агентство отмечает, что это уже вторая техническая новинка «Сказки» за этот год. Летом на его фасаде появился большой светодиодный LED-экран.