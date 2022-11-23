Более 35 Домов культуры обновили в Хабаровском крае с начала года

В Хабаровском крае с начала 2022 года обновили 37 Домов культуры, что на четыре объекта больше, чем в 2021-м. Об этом сообщает региональное правительство.

На модернизацию учреждений направили более 10 млн рублей. Самые дорогостоящие работы прошли в ДК Хабаровского района — на переоснащение потратили 2,2 млн рублей.

В Домах культуры в селах Наумовка, Малышево, Галкино, Некрасовка, Елабуга появились панели для светодиодного экрана, ноутбуки, мебель, сценические костюмы и навесы для площадок. Для учреждений в районах Комсомольский, Солнечный, Ульчский, имени Полины Осипенко закупили звуковое, световое, компьютерное оборудование, пишет РИА «Восток-Медиа».

Обновление ДК проводится в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры». Его целью является укрепление материально-технической базы ДК в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек.