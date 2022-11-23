Канатную дорогу закрыли в Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя

Канатную дорогу, связывающую Бор и Нижний Новгород, закрыли в связи с ледяным дождем. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на информатор перевозчика.

На текущий момент для пассажиров доступно только автобусное сообщение. Время в пути занимает 62 минуты, в то время как на канатной дороге можно было проехать за 12-13 минут.

По данным синоптиков, после ледяного дождя толщина отложений составляет до 4 см. В Нижнем Новгороде рухнуло больше 70 деревьев. Коммунальщики распиливают стволы и убирают ветки.

Мэр города Юрий Шалабаев поручил вести обработку тротуаров, остановок и переходов, чтобы избежать травматизма среди пешеходов. За сутки с улиц вывезли около 8 тыс. кубометров снега. Израсходовано порядка 4 тыс. т противогололедных материалов.