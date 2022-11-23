Житель Комсомольска-на-Амуре перевел мошенникам около 6 млн рублей

В Хабаровском крае жертвой телефонного мошенничества стал житель Комсомольска-на-Амуре. Мужчина лишился почти 6 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и попросил поучаствовать в оперативных мероприятиях. Для этого горожанин должен был дождаться звонка из банка и выполнить все указания.

Мужчина не заподозрил обмана и, действуя по инструкции «банкира», оформил кредит. Полученные средства он перевел в течение месяца малыми суммами на указанный счет, пишет ИА AmurMedia. По этим же реквизитам он перевел собственные накопления в размере около 2 млн рублей.

Общий размер ущерба составил почти 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

22 ноября сообщалось, что полиция в Магаданской области проводит проверку по факту мошенничества в отношении 45-летней женщины. Жительница Омсукчанского района отдала злоумышленникам 1,4 млн рублей.