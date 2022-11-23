Бизнес не терпит пустоты

Мало в мире великих держав, история отношений которых насчитывала бы полтысячелетия с лишним и которые бы при этом не имели друг к другу взаимных претензий и обид. Россия и Индия, возможно, единственный пример такого рода. С XV века наши экономические и культурные отношения развиваются к взаимной выгоде. С 1947 года эти контакты дополнились и политической составляющей.

СССР помогал далеким друзьям строить заводы и электростанции, поставлял оружие и технику. В Москве огромными тиражами печатались книги и учебники на индийских языках, по которым многие индийцы учились читать и писать и заодно любить далекую дружественную Россию. Даже трудные 1990-е не смогли поколебать этой любви, хотя нанесли серьезный ущерб российско-индийским связям: неудачные реформы отбросили нашу экономику далеко назад, в то время как индийская, наоборот, развивалась быстрыми темпами. Росший как на дрожжах средний класс Индии, не имея иной альтернативы, ориентировался на Америку. Крупный индийский бизнес также предпочитал развивать связи с Западом, а не с лежащей в руинах Россией.

Лишь в первом десятилетии XXI века ситуация начала выправляться: Россия наконец выбралась из затяжного кризиса, и индийское руководство, которое все эти годы терпеливо ждало, когда же наконец старый друг вернется в круг великих держав, поспешило восстановить и укрепить прежние связи. В 2000 году была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, переименованном позже в «особо привилегированное стратегическое партнерство». Сближению Москвы и Нью-Дели способствовало то, что и российское, и индийское руководство мечтали о полицентричном мире, взаимно видя друг друга в качестве одного из дружественных полюсов. Но этому партнерству явно не хватало экономической составляющей: товарооборот Индии с Россией едва достигал $11 млрд.

В феврале 2022 года все кардинально изменилось: экономика России, до того ориентировавшаяся в основном на Запад, внезапно оказалась отрезана от его рынков, технологий и инвестиций. Поворот на Восток, о необходимости которого говорили более 20 лет, внезапно стал реальностью: без него отечественная экономика просто не выживет. И на этом Востоке есть два экономических и политических гиганта, заинтересованных в сотрудничестве с Москвой: КНР и Индия — вторая и пятая экономики мира, соответственно.

Если Китай западные политики давно назначили на роль ревизионистской державы, пытающейся бросить вызов сложившемуся миропорядку, то с Индией ситуация сложнее. Ее поведение и положение в мировой политике не укладываются в привычные черно-белые схемы. Индия по праву гордится званием «самой большой демократии мира», при этом ее демократия представляет собой своеобразный сплав вестминстерской системы и местных традиций. У Индии сложные отношения с Китаем, доходящие порой до столкновений на границе, но при этом в Нью-Дели хорошо понимают, что северный сосед никуда не денется. Две великие цивилизации живут бок о бок 3 тыс. лет и будут жить и дальше, а значит, портить отношения без нужды не следует. США видят в Индии плацдарм против Китая и готовы поставлять ей технологии и инвестировать в ее экономику? Отлично, почему бы нет, пока они ничего не требуют взамен.

Индийские политики руководствуются интересами прежде всего своей страны, и в числе этих интересов важное место занимает развитие политических, экономических и военных связей с Россией. Любые попытки давления со стороны Запада, требующего эти связи разорвать или по крайней мере сократить, индийское руководство отвергает категорически — достаточно вспомнить историю с покупкой С-400. США тогда пригрозили индийцам санкциями, но Нью-Дели отказался подчиняться американскому давлению, и в Белом доме поняли, что лучше сдать назад.

Мы же, к сожалению, до сих пор зачастую воспринимаем Индию как страну третьего мира с неразвитой экономикой, поставляющую на экспорт кожаные сумки, сари и чай со слоном. Между тем темпы роста ВВП республики устойчиво превышают 5% в год. Имея крайне скудные запасы углеводородов, Индия тем не менее превратилась в одного из промышленных лидеров Азии и всего мира, гигантскую сборочную площадку, которая самостоятельно производит самый широкий круг продукции — от тракторов до беспилотников.

Для России в ее нынешнем положении старая дружба с Индией становится бесценным активом. В отличие от многих других Нью-Дели не ограничивает свои компании в стремлении закупать российские нефть, газ и удобрения и продавать в РФ высокотехнологичную продукцию. Но делать это им приходится на свой страх и риск, и в процессе они сталкиваются с определенными трудностями: к примеру, далеко не все индийские банки готовы переводить деньги в Россию и из России, опасаясь попасть под санкции.

Но бизнес не терпит пустоты: невзирая на все трудности, индийско-российский товарооборот стремительно растет, бизнесмены, чиновники и политики ищут все новые способы, позволяющие снизить издержки и вывести торговлю из-под санкций. Руководство Индии по-прежнему рассматривает Москву как важного стратегического партнера. Каким образом будут развиваться дальше отношения наших стран, что ждет нас впереди и что мы можем дать друг другу — этим вопросам будет посвящена специальная сессия Восьмых Примаковских чтений.

Автор — руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН