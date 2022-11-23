Две новые скважины для обеспечения населения водой пробурили в Свободном

В городе Свободный Амурской области пробурили две новые скважины для обеспечения горожан чистой водой. Об этом сообщает региональное правительство.

Работы прошли на участках Раздольный и Суражевка. Специалисты выполнили планировку территории, проложили сети, обустроили насосные станции и пробурили скважины, пишет Амурская служба новостей.

Стоимость работ составила 166,8 млн рублей. Средства выделили из федерального, регионального и городского бюджетов в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как уточняет ИА PriamurMedia, в 2022 году на реализацию проекта «Чистая вода» в Приамурье направили 519,2 млн рублей. На них не только пробурили новые скважины в Свободном, но и начали строительство артезианских водозаборов в Ивановке и Завитинске.

В 2023-м планируется начать строительство водозабора в Екатеринославке. На эти цели потратят более 400 млн рублей.

Ранее в Свободном по нацпроекту также реконструировали Перский водозабор. После его запуска вода стала в два раза чище, потребителям она подается не напрямую, а проходит дополнительную фильтрацию, после чего поступает на станцию обезжелезивания.