Названа причина переноса сроков реконструкции Госцирка в Уфе

В Уфе так и не начались работы по реконструкции Госцирка, хотя планировалось сделать это в 2022 году. Замглавы республиканского министерства культуры Гульдар Хамитова на заседании рабочей группы по контролю за исполнением нацпроекта «Культура» сообщила причину переноса начала ремонта.

По ее словам, которые приводит ИА «МедиаКорСеть», местные власти помогли найти внебюджетные средства в размере 50 млн рублей на проектно-сметную документацию, но потом инициировали подачу заявки на финансирование из федерального бюджета.

Пока шел процесс рассмотрения заявки, изменились требования к содержанию животных. По этой причине пришлось в оперативном порядке вносить изменения в проектно-сметную документацию.

Сейчас проект проходит экспертизу. Заявка на федеральное финансирование находится на рассмотрении в Министерстве культуры РФ.

Госцирк был закрыт по решению суда в сентябре 2017 года. Этого требовала прокуратура, так как здание посчитали небезопасным. Цирк построили в 1968 году, и с тех пор там не было капитального ремонта. В 2022 году здание признали памятником истории и культуры регионального значения.