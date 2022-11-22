Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»

Посла Венгрии вызовут в МИД Украины. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Причиной стало появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с «Великой Венгрией».

Отмечается, что послу будет доведена неприемлемость поступка Орбана.

«Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений», — написал Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

20 ноября Орбан пришел на футбольный матч Венгрии против Греции в шарфе с «Великой Венгрией». На аксессуаре была карта с изображением страны в границах до 1920 года. Тогда Венгрии принадлежали территории, входящие сейчас в состав Румынии, Сербии, Австрии, Украины, а также Хорватии и Словакии.

В связи с этим МИД Румынии уже выразил неодобрение послу Венгрии в Бухаресте. В министерстве посчитали поступок Орбана «проявлением ревизионизма», что противоречит обязательствам строить двусторонние отношения между Венгрией и Румынией.