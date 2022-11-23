Карта вулканов в России и хроника извержений. Графика

За последние несколько дней на Камчатке активизировались вулканы, ученые говорят о возросшей вероятности извержений. Первые признаки извержения вулкана Шивелуч, который не «дремлет» с 2019 года, уже зафиксированы 20 ноября. Вулканические бомбы начала выбрасывать и Ключевская Сопка.

Действующие вулканы Камчатки

Всего в России более 170 вулканов, из которых лишь 17 извергались за последние 22 года. Пики вулканической активности отмечаются на Камчатке, Курильских островах и на острове Сахалин.

На Камчатке действующими очагами являются Шивелуч, Ключевская Сопка, Толбачик, Карымский, Жупановский, Корякский, Горелый, Мутновский, Камбальный и Безымянный вулканы. Ключевская Сопка последний раз извергалась в 2020 году, а за 270 лет таких природных катаклизмов было более 50.

Извержение Толбачика в 2013 году было знаменательно выбросом ценных минералов, которые впоследствии назвали Толбачинскими алмазами. В том же году извергался и Горелый.

Необычными были и последствия извержения вулкана Мутновский в 2000 году. Вокруг вулкана образовалось ледяное озеро.

Карымский вулкан непрерывно извергается с 2019 года. Находящийся вблизи Петропавловска-Камчатского вулкан Жупановский последний раз проявлял активность в 2017 году, как и Камбальный.

Извержение Корякского было зафиксировано в 2008 году, тогда же он был внесен в список самых опасных — вулканов десятилетия.

Вулкан Безымянный на Камчатке извергался в 2022 году и дал название новому виду извержения — «тип Безымянного», известный как «направленный взрыв».

Действующие вулканы Курильских островов

На Курилах действующих вулканов семь: Алаид, Эбеко, Чикурачки, Чирпой, Чиринкотан, Райкоке и Пик Сарычева.

Самый высокий вулкан Алаид находится на острове Атласова и последний раз проявлял активность в 2016 году. На острове Парамушир самым крупным является Чикурачки. И он, и Эбеко извергались в последний раз в 2005 году и были признаны опасными для авиасообщения.

Извержения Чирпоя и Чиринкотана последний раз фиксировались в 2013 году. Пик Сарычева известен как один из самых активных вулканов, последнее извержение происходило в 2009 году.

Райкоке в последний раз выбрасывал лаву в 2019 году.