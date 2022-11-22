В Белый дом доставили рождественскую ель

В Белый дом доставили рождественскую елку. По традиции ель подвезли на карете,

запряженной лошадьми. У Белого дома символ праздника

встретила первая леди Джилл Байден, передает телеканал «Известия». В этом году главное дерево в США — 20-летняя одноцветная пихта, ставшая победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. В Вашингтон ель высотой 5,5 м привезли из Пенсильвании.

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