В курортном городе Анапе держится рекордное тепло

В курортном городе Краснодарского края Анапе держится рекордное тепло. В минувшие выходные температура воздуха достигла 20 градусов, что выше нормы на 6–7 градусов, передает телеканал «Известия». А вода в Черном море прогрелась до 17 градусов. Жители и гости города не упустили момент и вновь открыли купальный сезон. Температурный показатель немного ниже рекорда, который был установлен в 1966 году. Тогда, 56 лет назад, 19–20 ноября, температура воздуха в Анапе составила 22 градуса. В этом году до сих пор тепло также в Сочи, Геленджике и Новороссийске — здесь воздух прогревается до 16 градусов.

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