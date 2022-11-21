Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки. Новые правила торговли вступают в силу с 1 июля 2023 года. Размер косвенного налога составит семь рублей, передает телеканал «Известия». Подакцизными станут напитки в потребительской упаковке с углеводами более 5 г на 100 мл. Исключения сделают для соков, молочной продукции, киселя. Закон не затронет продукцию с регистрацией по правилам Евразийского экономического союза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.