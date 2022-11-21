Около 700 собак отловили в Екатеринбурге с начала 2022 года

На улицах Екатеринбурга с начала 2022 года отловили около 700 бездомных собак. Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза», которое занимается отловом и содержит приют для животных.

Бригады по отлову работают ежедневно. Отмечается, что на каждое животное уходит разное количество времени, некоторых не удается поймать неделями.

Отловленных собак передают в приют, где их стерилизуют, вакцинируют и лечат. После этого животным начинают искать новый дом. По данным на 21 ноября, с начала 2022 года хозяев обрели 120 бездомных псов. Сейчас в приюте находятся 85 животных.

Как отмечает ТагилСити.ру, в Нижнем Тагиле в текущем году отловили уже более 1 тыс. собак. Подобное количество является рекордным для города.