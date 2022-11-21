Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента

Канье Уэст хочет баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Ролик с заявлением рэпера появился в социальных сетях, передает телеканал «Известия». Предвыборный штаб возглавит журналист Майло Яннопулос. В 2017 году репортер поддерживал тогдашнего президента США Трампа. Уэст уже участвовал в выборах в 2020 году. Тогда рэп-исполнитель набрал менее 1% голосов.

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