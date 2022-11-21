Ограничение движения на мосту в Псковской области продлили

Ограничение движения по мосту через Судовицкий канал продлили в Псковской области. Ремонтные работы затруднены из-за ухудшения погодных условий.

Речь идет о мосте на дороге регионального значения Пушкинские Горы — Локня в Новоржевском районе. Временное прекращение движения продлили до 24 ноября. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По данным ГБУ ПО «Псковавтодор», ограничение движения вводится для обеспечения безопасности автомобилистов во время ремонтно-восстановительных работ по сопряжению моста. В качестве объезда водители могут выбрать участки дорог Новоржев – Опочка и Овчино – Дубровы – Литово.