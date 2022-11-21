Заброшенный сквер благоустроят на Воткинском шоссе в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) в 2023 году планируют благоустроить заброшенный сквер на Воткинском шоссе. Об этом гордума сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об участке между домами № 30 и 40 по Воткинскому шоссе. В 2023 году заросшую территорию расчистят, а затем приведут в порядок. В сквере появятся скамейки, урны, освещение.

Как уточняет ИА «Сусанин», местные жители также предложили обустроить тропу здоровья протяженностью около 500 м.

Сквер на Воткинском шоссе уже долгое время находится в заброшенном состоянии. Известно, что весной 2023 года там пройдет субботник.