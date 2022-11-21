Порядка 800 кг рыбы изъяли у продавцов стихийных рынков Тюмени

В Тюмени с начала ноября специалисты городского департамента потребительского рынка провели 15 проверок несанкционированных ярмарок, составили 47 протоколов о незаконной торговле и изъяли 785 кг рыбы.

Megatyumen.ru со ссылкой на городскую администрацию пишет, что рейды проводятся с привлечением сотрудников УМВД. К ответственности в основном привлекают уличных продавцов одежды.

В мэрии сообщили, что в эту субботу, 26 ноября, на Севастопольской улице, Цветном бульваре, улице Льва Толстого, в Солнечном проезде и на площади 400-летия Тюмени организуют ярмарки по продаже натуральных продуктов. Мероприятие будет проводиться совместно с региональным департаментом агропромышленного комплекса, сообщает «Наш город».

Ранее, 12 ноября, в Барнауле решили завершить работу сезонных ярмарок. Глава города Вячеслав Франк говорил, что ярмарки востребованы горожанами. Цены на них всегда были ниже, чем в розничной сети, до 40%.