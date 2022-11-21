В ЛНР открыли восстановленный мемориал «Князь Игорь»

В Станице Луганской восстановили памятник князю Игорю. Торжественная церемония открытия прошла 21 ноября, передает телеканал «Известия». Работы по реконструкции монумента проводили специалисты Российского военно-исторического общества. Скульптура неоднократно попадала под обстрелы ВФУ. Монумент получил значительные повреждения. Восстановление памятника началось осенью 2022 года. У подножия памятника открыли мемориальный комплекс.

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