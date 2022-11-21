Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Мир
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Общество
«Аэроэкспресс» отменил 26 ноября поезда в Шереметьево и обратно
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Общество
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Мир
В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Мир
Порядка 44 человек погибли при землетрясении в Индонезии
Общество
В Госдуме поддержали законопроект о выходном 31 декабря
Общество
В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной
Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Мир
Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot

Райан Гослинг женился на Еве Мендес — последние новости, подробности

Ева Мендес подтвердила слухи о свадьбе с Райаном Гослингом
0
Фото: Getty Images/Sonia Recchia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голливудский актер Райан Гослинг, известный по ролям во всемирно признанных кинокартинах, узаконил свои отношения с коллегой по сцене Евой Мендес. Роман знаменитостей длится уже почти 12 лет, артисты давно живут вместе и воспитывают общих дочерей. Что побудило звездную чету связать себя узами брака именно сейчас и сыграть свадьбу тайно — читайте в материале «Известий».

Личная жизнь Райана Гослинга

Предыдущие избранницы актера также были известны в киноиндустрии. Ярким и скоротечным оказался роман с обладательницей «Оскара» Сандрой Буллок, с которой Гослинг познакомился на съемках фильма «Отсчет убийств». Затем чувства проснулись к партнерше по «Дневнику памяти» Рейчел МакАдамс. Киношная любовь переросла в настоящую и продлилась три года.

«Многообразие в Голливуде стало нормой»
Актриса Дебра Мессинг — об эволюции киноиндустрии, игре перед монитором и опасностях соцсетей

После этого актер вступал в недолговременные отношения со звездой «Людей Икс» Фамке Янссе и актрисой Джейми Мюррей.

По-настоящему серьезные отношения у Гослинга начались именно после знакомства с нынешней супругой — звездой «Форсажа» Евой Мендес. Пара вместе с 2011 года. Они воспитывают двух дочерей — Эсмеральду и Амаду Ли.

Ева Мендес и Райан Гослинг: история любви

Ева Мендес — американская актриса кубинского происхождения. О ней заговорили медиа по всему миру после того, как она появилась полностью обнаженной в фильме «Тренировочный день». Запомнились зрителю и кинокартины «Двойной форсаж» и «Однажды в Мексике», «Призрачный гонщик» и другие.

Познакомились будущие супруги на съемках фильма «Место под соснами». Первоначально актриса решительно заявляла, что брак не для нее, а заводить детей — ответственность, к которой она не готова. Однако в 2013 году таблоиды запестрели заголовками о том, что звездная пара ожидает ребенка. 12 сентября 2014 года у звездной пары родилась дочь Эсмеральда Амада Гослинг. А через два года на свет появилась вторая дочь актеров Амада Ли. Сейчас девочкам по 8 и 6 лет.

Не раз в СМИ появлялась информация о ссорах и разладах в семье артистов. Известно, что пара ссорилась из-за ревности актрисы и Мендес посещала психолога. Но вопреки всем проблемам, на протяжении почти 12 лет знаменитости сохраняли свою семью и преодолевали трудности. Гослинг называл Мендес «леди всей его жизни».

Райан Гослинг женился: последние новости

На протяжении всего долгого романа пара ни разу не выказывала намерение вступить в брак. Однако недавно Мендес похвасталась перед подписчиками новой татуировкой — надписью «de Gosling». Это отсылка на кубинские корни актрисы. В испаноязычной культуре женщина демонстрирует свое замужество путем добавления фамилии супруга к своей собственной через частицу de. Многие фанаты заподозрили, что звездная чета скрыла от них свою свадьбу.

Вскоре Мендес подтвердила слухи официально. 48-летняя актриса в ходе телешоу «Today» невзначай назвала Гослинга мужем. Поклонники не упустили эту деталь и встретили новость с ликованием.

Подробности о свадебном торжестве прессе пока не известны, как не известна и причина, по которой актерская пара все же решила узаконить отношения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022