Райан Гослинг женился на Еве Мендес — последние новости, подробности

Голливудский актер Райан Гослинг, известный по ролям во всемирно признанных кинокартинах, узаконил свои отношения с коллегой по сцене Евой Мендес. Роман знаменитостей длится уже почти 12 лет, артисты давно живут вместе и воспитывают общих дочерей. Что побудило звездную чету связать себя узами брака именно сейчас и сыграть свадьбу тайно — читайте в материале «Известий».

Личная жизнь Райана Гослинга

Предыдущие избранницы актера также были известны в киноиндустрии. Ярким и скоротечным оказался роман с обладательницей «Оскара» Сандрой Буллок, с которой Гослинг познакомился на съемках фильма «Отсчет убийств». Затем чувства проснулись к партнерше по «Дневнику памяти» Рейчел МакАдамс. Киношная любовь переросла в настоящую и продлилась три года.

После этого актер вступал в недолговременные отношения со звездой «Людей Икс» Фамке Янссе и актрисой Джейми Мюррей.

По-настоящему серьезные отношения у Гослинга начались именно после знакомства с нынешней супругой — звездой «Форсажа» Евой Мендес. Пара вместе с 2011 года. Они воспитывают двух дочерей — Эсмеральду и Амаду Ли.

Ева Мендес и Райан Гослинг: история любви

Ева Мендес — американская актриса кубинского происхождения. О ней заговорили медиа по всему миру после того, как она появилась полностью обнаженной в фильме «Тренировочный день». Запомнились зрителю и кинокартины «Двойной форсаж» и «Однажды в Мексике», «Призрачный гонщик» и другие.

Познакомились будущие супруги на съемках фильма «Место под соснами». Первоначально актриса решительно заявляла, что брак не для нее, а заводить детей — ответственность, к которой она не готова. Однако в 2013 году таблоиды запестрели заголовками о том, что звездная пара ожидает ребенка. 12 сентября 2014 года у звездной пары родилась дочь Эсмеральда Амада Гослинг. А через два года на свет появилась вторая дочь актеров Амада Ли. Сейчас девочкам по 8 и 6 лет.

Не раз в СМИ появлялась информация о ссорах и разладах в семье артистов. Известно, что пара ссорилась из-за ревности актрисы и Мендес посещала психолога. Но вопреки всем проблемам, на протяжении почти 12 лет знаменитости сохраняли свою семью и преодолевали трудности. Гослинг называл Мендес «леди всей его жизни».

Райан Гослинг женился: последние новости

На протяжении всего долгого романа пара ни разу не выказывала намерение вступить в брак. Однако недавно Мендес похвасталась перед подписчиками новой татуировкой — надписью «de Gosling». Это отсылка на кубинские корни актрисы. В испаноязычной культуре женщина демонстрирует свое замужество путем добавления фамилии супруга к своей собственной через частицу de. Многие фанаты заподозрили, что звездная чета скрыла от них свою свадьбу.

Вскоре Мендес подтвердила слухи официально. 48-летняя актриса в ходе телешоу «Today» невзначай назвала Гослинга мужем. Поклонники не упустили эту деталь и встретили новость с ликованием.

Подробности о свадебном торжестве прессе пока не известны, как не известна и причина, по которой актерская пара все же решила узаконить отношения.