Боливия впервые приняла участие в детской премии Росприроднадзора

Латинская Америка активно принимает участие в международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», и Боливия в этом году впервые приняла в ней участие. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Боливии в Российской Федерации Марией Луисой Рамос Урсагасте пригласила детей принять участие в премии службы, призванной привить экологические привычки и задуматься о сохранении окружающей среды.

«Школьник из города Ла-Пас десятилетний Уго Андрес Саабедра Торрес посвятил свою работу озеру Титикака. Это самое большое озеро в Южной Америке по запасам пресной воды и второе по площади поверхности. Его часто называют высочайшим в мире судоходным озером. Свою работу школьник сделал в номинациях «Экомир» и «Экофокус». Приглашаем детей Боливии и дальше принимать активное участие в премии», — подчеркнула на встрече с послом Светлана Радионова.

Как отметила Радионова, премия службы направлена на то, чтобы сохранить окружающую среду и привить экологические привычки детям и подросткам. Есть в премии возможность заявить о своем видении, например, через номинацию «ESG-поколение», которая стала очень востребованной, или «Экопроект», где дети создают приборы, помогающие очистить воздух или воду.

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» учреждена службой Росприроднадзора в марте прошлого года. С момента объявления старта второго сезона на конкурс поступило более тысячи работ от ребят из 33 стран мира. Это в три раза больше по сравнению с 2021 годом.

В премии приняли участие и подали заявки на сайт дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Творческие работы принимались в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

В свою очередь, посол Мария Луиса Рамос Урсагасте поздравила руководителя Росприроднадзора с таким проектом и отметила, что особенно ценно то, что у детей в нем нет языкового барьера.

«Это прекрасный проект, и наши дети должны общаться на эти темы. Они иногда даже учат нас тому, что полезно сделать для экологии, а что нет. Я буду только рада, если еще больше детей из Боливии узнают о премии. Главное, что здесь нет такого барьера, как язык, и дети узнают друг друга, Россию и интересуются общими темами», — подчеркнула Мария Луиса Рамос Урсагасте.

Госпожа посол отметила, что приложит усилия, чтобы еще больше детей из Боливии смогли принять участие в конкурсе.

«Будущее за молодым новым поколением. Нам нужна их энергия. Если иметь эти свежие взгляды, мы сможем сохранить природу и окружающую среду. От всего сердца поздравляю вас с таким важным проектом», — добавила Мария Луиса Рамос Урсагасте.