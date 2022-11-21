В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о гибели несовершеннолетнего при катании на тюбинге

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о гибели несовершеннолетнего при катании на тюбинге

2022-11-21 10:50:09

2022-11-21 10:50:09

2022-11-21 10:50:09

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