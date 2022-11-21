Иран ударил по курдским целям на севере Ирака

Иранские ВС нанесли удары по лагерю беженцев и штабу оппозиционной Тегерану партии в Иракском Курдистане. По предварительным данным, ракетной атаке подверглись объекты в городе Кей-Санджак в окрестностях Эрбиля, передает телеканал «Известия». В городе Бахирка к северу от Эрбиля под удар попал лагерь беженцев в котором находились люди, о количестве пострадавших пока не сообщается. Одновременно со взрывами, в консульстве США в Эрбиле, прозвучали сирены воздушной тревоги.

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