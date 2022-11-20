Гейтс указал на сокращение помощи Африке из-за событий на Украине

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс во время визита в Кению заявил, что поставки оружия Украине сказались на бюджетах европейских государств, а это, в свою очередь, привело к сокращению помощи африканским странам. Об этом сообщает телеканал CNN.

Гейтс также пообещал, что в следующие четыре года на помощь Африке его фонд выделит $7 млрд.

Эти деньги пойдут на проекты по борьбе с голодом, болезнями, бедностью и гендерным неравенством.

Также отмечается, что африканский континент столкнулся с угрозой продовольственного кризиса из-за совокупности факторов, среди которых не только украинский кризис, но и засуха, а также последствия пандемии COVID-19.

В сентябре посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью «Известиям» заявил, что на африканском континенте наблюдается повышенная активность западных стран, которые пытаются при помощи «кнута и пряника» принудить регион действовать в ущерб себе и не допустить его сближения с Россией.

В этом же месяце спикер МИД ЮАР Клейсон Моньела заверил, что страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку проводит независимую политику.