Россиянам предлагают платно установить приложения, недоступные в РФ

Магазины электроники стали зарабатывать на установке недоступных для скачивания приложений. «Известия» выяснили: продавцы просят за услугу 1–2 тыс. рублей, передает телеканал «Известия». Эксперты отмечают: если потребитель не предоставляет свои данные продавцу, а вводит их самостоятельно, то риск утечки информации минимален. Если сведения переданы продавцу, то необходимо сменить пароли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.