Россия готовится предложить новые объекты для включения в список наследия ЮНЕСКО

РФ планирует предложить новые объекты для списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди мест-претендентов нацпарк «Кыталык» в Якутии. Также в числе номинаций — «Долина царей» в Туве и музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области. Всего в предварительном перечне порядка 25 памятников культуры, передает телеканал «Известия». Работу по подготовке новых номинаций ведут в Минприроды.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.