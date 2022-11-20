Будапештский музыкальный марафон в 2023 году будет посвящен творчеству Прокофьева

Будапештский музыкальный однодневный марафон в 2023 году будет посвящен творчеству Сергея Прокофьева. 4 февраля в Фестивальном театре венгерской столицы и в Национальном концертном зале имени Белы Бартока прозвучат произведения знаменитого композитора. В марафоне примут участие симфонические оркестры, камерные коллективы и солисты из городов Венгрии, передает телеканал «Известия». Посетители услышат Пятую симфонию, сюиту «Поручик Киже», музыку из балета «Ромео и Джульетта» и многие другие сочинения Прокофьева. В 2023 году традиционному музыкальному марафону в Будапеште исполнится 25 лет. Музыка Прокофьева прозвучит в честь 70-летия со дня смерти композитора.

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