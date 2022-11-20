Подаренный материковым Китаем самец большой панды скончался в зоопарке Тайваня

В зоопарке Тайваня скончался 18-летний самец большой панды Туань Туань. У животного в конце сентября обнаружили поражение головного мозга, область которого быстро увеличивалась, передает телеканал «Известия». У Туань Туаня и его подруги Юань Юань есть два детеныша — Юань Цзай и Юань Бао. Пекин подарил животное Тайбэю в 2008 году в знак потепления отношений. Туань Туань тогда был одним из двух больших панд, которых Китай подарил Тайваню. Подарок хотели сделать еще в 2005-м, но панду не приняли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.