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Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области

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Фото: соцсети
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Взрыв, повлекший сильный пожар, произошел 19 ноября в Ленинградской области, сообщают очевидцы и публикуют в Сети соответствующие кадры.

По предварительной информации правительства Ленинградской области, возгорание произошло в районе Всеволожска на газозаправочной станции. На месте работают пожарные.

«По предварительной информации, тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей», — сообщили власти в Telegram-канале.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.

«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», — сообщил он в своем Telegram-канале.

9 сентября в Карталинском районе Челябинской области на старой АЗС произошел взрыв емкости с топливом. Площадь пожара составила 11 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет.

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