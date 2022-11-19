Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Взрыв, повлекший сильный пожар, произошел 19 ноября в Ленинградской области, сообщают очевидцы и публикуют в Сети соответствующие кадры.
По предварительной информации правительства Ленинградской области, возгорание произошло в районе Всеволожска на газозаправочной станции. На месте работают пожарные.
«По предварительной информации, тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей», — сообщили власти в Telegram-канале.
Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.
«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», — сообщил он в своем Telegram-канале.
9 сентября в Карталинском районе Челябинской области на старой АЗС произошел взрыв емкости с топливом. Площадь пожара составила 11 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет.