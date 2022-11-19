В московской усадьбе отмечают День рождения Деда Мороза
В московской усадьбе отмечают день рождения Деда Мороза. В доме зимнего волшебника стартовала яркая программа с участием сказочных героев, передает телеканал «Известия». Для детей организованы квест-игра, экскурсии, показ спектакля, а также зрелищное выступление барабанщиков и световое шоу. Гуляния продлятся два дня. Кульминацией праздника станут танцевальный флешмоб, встреча с зимним волшебником и зажжение огней на новогодней ели.
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