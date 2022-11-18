Четыре детсада возведут на территории бывшего ИВВАИУ в Иркутске

На территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) планируют построить четыре детских сада. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Два детсада будут рассчитаны на 220 мест каждый, еще один — на 110 мест, и последний — на 280 мест. Стоимость разработки проектной документации предварительно оценивается в 14 млн рублей.

По всем четырем объектам вид разрешенного строительства уже определен. Земельный участок под первый детсад передан городскому управлению капстроительства для бессрочного пользования.

Кроме того, власти отказались от идеи строительства новой школы на территории ИВВАИУ. Как рассказал главный архитектор города Антон Жуков, для размещения объекта найден другой участок — недалеко от стадиона «Авиатор».