Танкисты отдельного танкового батальона НМ ДНР бьют по опорникам ВСУ в Водяном и окрестностях

Танкисты отдельного танкового батальона НМ ДНР бьют по опорникам ВСУ в Водяном и окрестностях

2022-11-18 19:10:23

2022-11-18 19:10:23

2022-11-18 19:10:23

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