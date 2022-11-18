Ледовые переправы раньше обычного срока подготовят в ХМАО

Зимние дороги и ледовые переправы могут подготовить раньше срока в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе складываются благоприятные погодные условия для обустройства автозимников.

По словам замначальника отдела эксплуатации АО «ГК «Северавтодор» Алексея Хорева, прошлый сезон выдался сложным из-за тепла и обильных снегопадов. На текущий момент складываются благоприятные условия. Предполагается, что автозимники удастся открыть на десять дней раньше обычного — до 25 декабря. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Раньше всех может быть открыта переправа, связывающая Ханты-Мансийск и Белогорье. Предполагается, что ее работа начнется до 1 декабря. По маршруту Белогорье – Луговской автозимник может начать работу до 15 декабря.

В начале этой недели температура воздуха в ХМАО опустилась до –32 градусов. Синоптики предупреждали граждан о метелях.