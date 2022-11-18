Мост через реку Черная отремонтировали под Хабаровском

Под Хабаровском завершили ремонт моста через реку Черную, расположенный на дороге, которая связывает сразу несколько населенных пунктов. Об этом сообщает региональное правительство.

Речь идет о переправе на 25-м км дороги Хабаровск – село Мичуринское – село Федоровка – село Смирновка – село Галкино. Длина мостового сооружения составляет чуть более 12 м.

Подрядчик отремонтировал опоры моста, плиты пролетных строений, дорожное полотно, а также обустроил ограждения на подъездах и нанес разметку. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отмечает ИА AmurMedia.

Агентство пишет, что на сегодняшний день на дорогах Хабаровского края по нацпроекту привели в порядок 25 мостов общей протяженностью свыше 700 м.