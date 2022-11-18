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Новый очаг птичьего гриппа выявили в Комсомольске-на-Амуре

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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) выявлен еще один очаг высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Птичий грипп обнаружен в непосредственной близости от птицефабрики «Комсомольская». Диагноз подтвердили 14 ноября в результате лабораторных исследований биоматериала отстрелянных ворон.

Как уточняет Transsibinfo.com, ранее на территории АО «Птицефабрика Комсомольская» в связи со вспышкой птичьего гриппа ввели карантин. Массовый падеж был зафиксирован 24 октября в цехе молодняка. С этой же даты предприятие приостановило поставки в торговые сети. По распоряжению Россельхознадзора всю отгруженную с 1 октября продукцию изъяли.

Всё поголовье птиц было уничтожено, пишет ИА AmurMedia. Сотрудники ветеринарной службы Хабаровского края продолжают работу по недопущению распространения гриппа на территории региона.

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