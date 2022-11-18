Алексей Райкевич назначен гендиректором ГЛОНАСС
Генеральным директором акционерного общества ГЛОНАСС назначен Алексей Райкевич, сообщили в Минтрансе 18 ноября.
Райкевич занял пост согласно распоряжению Росимущества от 17 ноября.
Как уточнили в ведомстве, он будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».
Ранее Райкевич занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в АО «Роснано» и ПАО АФК «Система».
Кроме того, у него есть опыт работы в инвестиционной сфере в компаниях ФК «Открытие», ГК «Тройка Диалог».
С 2018 года ГЛОНАСС возглавлял Игорь Милашевский.