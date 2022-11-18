Алексей Райкевич назначен гендиректором ГЛОНАСС

Генеральным директором акционерного общества ГЛОНАСС назначен Алексей Райкевич, сообщили в Минтрансе 18 ноября.

Райкевич занял пост согласно распоряжению Росимущества от 17 ноября.

Как уточнили в ведомстве, он будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее Райкевич занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в АО «Роснано» и ПАО АФК «Система».

Кроме того, у него есть опыт работы в инвестиционной сфере в компаниях ФК «Открытие», ГК «Тройка Диалог».

С 2018 года ГЛОНАСС возглавлял Игорь Милашевский.