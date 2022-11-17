Страховщики оценили стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза

Специалисты компании ВСК рассчитали стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза. Выяснилось, что обязательный вид страхования обойдется новогоднему волшебнику в 636 рублей, выяснили «Известия» 16 ноября.

При расчете стоимости специалисты учли несколько факторов — место регистрации саней, их мощность, а также количество ДТП.

Страховщики пояснили, что базовый тариф для Деда Мороза составил бы 1646 рублей. Однако сани зарегистрированы в Великом Устюге Вологодской области, поэтому коэффициент территории (КТ) был бы 0,92. Кроме того, коэффициент возраст-стаж для такого опытного водителя составит 0,83. Компания также учла мощность двигателя саней, соответствующей 90 л.с., поэтому коэффициент мощности (КМ) — 1,1.

Таким образом, ОСАГО для Деда Мороза обошлось бы в 636 рублей, однако если в страховку включить Снегурочку — молодого и неопытного водителя, то его стоимость резко вырастет до 20 тыс. рублей, отметили в ВКС.

С 1 октября в России вступили в силу новые правила ОСАГО. Документ включает четыре новых правила, касающихся прав и обязанностей автовладельцев.

В конце сентября адвокат компании ООО «Хатон.ру Право» Эльнур Исмаилов пояснил «Известиям», что вступающие в силу с 1 октября новые правила ОСАГО призваны упростить канцелярскую работу как сотрудникам ГИБДД, так и водителям, попавшим в ДТП.

До этого, 28 сентября, юрист Дмитрий Безделин сообщил, что в настоящее время разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО в виде QR-кода.