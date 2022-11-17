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Британия лишила компанию из Китая права владеть производителем микрочипов

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Лондон лишил китайскую компанию права владеть британским производителем микрочипов. Предприниматели из КНР должны будут продать приобретенную ранее компанию Newport Wafer Fab, передает телеканал «Известия». Она занимается производством микроэлектронных устройств. В правительстве королевства считают, что новый владелец может получить доступ к британским технологиям, которые связаны с производством полупроводников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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