Британия лишила компанию из Китая права владеть производителем микрочипов
Лондон лишил китайскую компанию права владеть британским производителем микрочипов. Предприниматели из КНР должны будут продать приобретенную ранее компанию Newport Wafer Fab, передает телеканал «Известия». Она занимается производством микроэлектронных устройств. В правительстве королевства считают, что новый владелец может получить доступ к британским технологиям, которые связаны с производством полупроводников.
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