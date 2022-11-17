Строительство нового здания аэропорта в Минводах оценили в 11,5 млрд рублей

В Ставропольском крае объявили о поиске подрядчика, который займется строительством нового здания аэровокзала в международном аэропорту Минеральные Воды. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта оценивается в 11,56 млрд рублей. Заказчиком выступает «Кредитинвест», подконтрольная «Новапорту».

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 января 2023 года. Итоги планируется подвести 3 февраля, пишет NewsTracker.

Согласно проекту, приступить к строительству исполнитель должен в марте 2023 года, а завершить работы и сдать объект до конца ноября 2024-го.

В октябре сообщалось, что масштабную реконструкцию международного аэропорта Рощино запланировали власти Тюменской области. Начальная стоимость контракта оценивалась примерно в 8 млрд рублей.