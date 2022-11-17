Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. Об этом 17 ноября сообщили в экстренных службах.

Там добавили, что 74 человека вывезены в неизвестном направлении.

«Достоверно известно о расстреле 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб отметил, что все совершаемые украинской стороной преступления документируются российскими правоохранительными органами.

11 ноября стало известно, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра.

В Минобороны РФ сообщили также, что всем лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, была оказана помощь в перевозке на левый берег Днепра.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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