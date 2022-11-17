Телеканал РЕН ТВ завершил съемки нового остросюжетного сериала «Позывной неизвестен»

Новый остросюжетный 8-серийный проект производства телеканала РЕН ТВ и продюсерской компании Park Production расскажет о буднях отряда профессиональных наемников под оперативным названием «Олимп». Их привлекают для решения задач, с которыми не может справиться больше никто. Группа по всему миру отстаивает интересы России, вступая в противоборство с зарубежными спецслужбами, диктаторами, террористами и бандформированиями.

Сериал включает в себя 4 новеллы, состоящие каждая из двух серий, связанные между собой сквозным повествованием.

Главными героями являются четыре профессионала с большим боевым опытом: Шива, Локи, Велес и Гермес. Все они отлично стреляют, дерутся, управляют боевой техникой, мгновенно принимают тактические и оперативные решения. Они опытны, сильны, хладнокровны и умны; они понимают друг друга с полуслова; они — настоящая команда, для которой нет невыполнимых заданий. У каждого героя свой характер, свое амплуа, своя профессиональная и психологическая роль в отряде.

В главной роли Шивы снялся Геннадий Казачков, который является также автором сценария сериала. Геннадий работал в Краснодарском ОМОНе в качестве инструктора и командира штурмовой группы, принимал участие в боевых действиях в Чечне и других «горячих точках», является автором нескольких книг о работе телохранителей и подготовке бойцов спецподразделений.

Геннадий Казачков: «Это кино про людей особого склада характера. Они адреналинозависимые. Они не альтруисты, не благородные Робин Гуды, жертвующие собой ради других. Они — наемники. Их навыки и компетенции позволяют им зарабатывать на жизнь себе и своим семьям. Но при этом они обладают какой-то выраженной потребностью к установлению справедливости. В работе таких отрядов атмосфера отличается от армейской, есть особые требования к совместимости, слаженности в команде. Постарались в нашем проекте эти особенности передать, приблизить его к реальной картине, сделать честным».

Режиссер сериала Андрей Берченко: «Для съемок этого сериала мы нашли удивительную локацию в Ростовской области, где смогли отснять материал для четырех новелл, действие которых разворачивается в четырех разных странах. Для нас это была большая удача! По жанру - это будет боевик, крутой боевик. Он для любителей и ценителей именно этого формата. У нас потрясающий постановщик трюков, и, с точки зрения экшена и драк, мы покажем некоторые вещи, которых до сих пор не делали в российском кино. Выверенный сценарий, отличная команда, заточенная на творчество. Должен получиться достойный проект».

Павел Крайнов (Гермес): «Мы серьезно готовились, изучали, как проводятся захваты, как работают с оружием, тренировались с каскадерами. И наших героев хочется сделать живыми, настоящими, с обычными человеческими эмоциями, а не штампованными парнями с суровыми лицами. Очень хочется, чтобы то, что мы покажем, было похоже на правду, чтобы оценили профессионалы и, конечно, зрители».

Виктор Смоляр (Велес): «В этом сериале четыре парня, уверенных, сильных, со своим мнением. Четыре агента 007. Классно, что нам дают свободу в том, чтобы сделать своего персонажа таким, как нам он видится. Это фильм про мужчин, которые могут выполнить любую задачу, которые решают любые вопросы».

Николай Белин (Локи): «Для меня это первый опыт съемок в боевике с большим количеством экшена. Очень давно хотел попасть в такой проект — занимался спортом, боевыми искусствами. И здесь представилась отличная возможность эти навыки реализовать — трюков и драк много, и на очень высоком уровне».

Премьера сериала запланирована на 2023 год.

В главных ролях: Геннадий Казачков, Виктор Смоляр, Павел Крайнов, Николай Белин, Полина Ястребова, Наталья Высочанская.

В ролях: Джулиано Ди Капуа, Игорь Климов, Антон Сычев, Юрий Решетников, Ислам Зафесов, Андрей Вергелис и другие.

Режиссер: Андрей Берченко

Автор сценария: Геннадий Казачков

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын

Продюсеры: Дмитрий Добужинский, Анна Бочкарева

Шоураннер: Илья Огнев

Продюсеры РЕН ТВ: Алексей Боровик, Алексей Абрахманов

Оператор-постановщик: Сергей Гулин