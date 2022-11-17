Московский скоростной диаметр снизит выбросы от машин

Благодаря Московскому скоростному диаметру выбросы от автомобильного транспорта сократятся на 20%. Об этом 17 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости».

«Это экологически важный проект, перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. Процентов на 20 уменьшатся выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, увеличится скорость», — сообщил Сергей Собянин.

Московский градоначальник также добавил, что по сути Северо-Западная хорда, Южная рокада с Московским скоростным диаметром (МСД) образуют подобие Четвертого транспортного кольца.

«Эти вот хорды — Северо-Западная хорда и Южная рокада, которая тоже достраивается уже в следующем году, она большую часть построена, и скоростной диаметр, по сути дела они образуют Четвертое транспортное кольцо. Но при этом она выполняет более значимую функцию, потому что она не просто по кольцу запускает машины, а дает возможность с одного конца города в другой проехать без заезда в центр, с выездом из города», — отметил мэр столицы.

8 ноября московская мэрия сообщила, что бесплатно проезжать по Московскому скоростному диаметру (МСД) смогут автомобили с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в столичном регионе, а также междугородние автобусы. Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет запрещен. Для транзитных автомобилей проезд по трассе станет платным с 2 января 2023 года, о чем было объявлено накануне. Тариф для них составит 950 рублей. Плата будет взиматься с автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы Центральной кольцевой автомобильной дороги в течение суток. Контроль будет осуществляться с помощью систем фото- и видеофиксации.